Kolejne losowanie w loterii szczepionkowej. Do wygrania gotówka i hulajnogi

Siódme z dwunastu tygodniowych losowań odbędzie się w środę, 25 sierpnia i dotyczyć będzie osób zarejestrowanych od 16 do 22 sierpnia br. w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania będzie pięć razy po 50 tys. zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Takie same nagrody będzie można wygrać w pięciu kolejnych tygodniowych losowaniach. Ostatnie tygodniowe losowanie zaplanowane jest na 6 października br.