Piąte losowanie nagród tygodniowych w loterii szczepionkowej. Do zdobycia gotówka i hulajnogi

W loterii szczepionkowej w środę można zdobyć pięć razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. To nagrody tygodniowe dla osób zarejestrowanych od 2 do 8 sierpnia. To piąte tego typu losowanie. Ten sam zestaw nagród będzie do zgarnięcia w siedmiu kolejnych tygodniowych losowaniach.