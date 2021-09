Kolejne losowanie w loterii szczepionkowej

Loteria szczepionkowa jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. W środę 1 września odbędzie się kolejne tygodniowe losowanie nagród. Do wygrania jest pięć razy po 50 000 złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest między innymi rejestracja poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Ósme z dwunastu tygodniowych losowań odbędzie się w środę, 1 września i dotyczyć będzie osób zarejestrowanych od 23 do 29 sierpnia br. w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania będzie pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Takie same nagrody będzie można wygrać w czterech kolejnych tygodniowych losowaniach. Ostatnie tygodniowe losowanie zaplanowane jest na 6 października br.