Loteria szczepionkowa. Wartość wypłaconych nagród wynosi niemal 3,8 miliona złotych

Wartość wszystkich wypłaconych nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień to niemal 3,8 miliona złotych - poinformowało biuro prasowe Totalizatora Sportowego. W środę odbędzie się kolejne tygodniowe losowanie nagród w loterii szczepionkowej. Do wygrania gotówka lub hulajnogi elektryczne.

Totalizator Sportowy, który jest organizatorem loterii, podał PAP, że do końca niedzieli, 8 sierpnia br., w loterii szczepionkowej zarejestrowanych było ponad 3,6 mln uprawnionych osób. Z kolei na niemal 3,8 mln zł opiewa wartość wszystkich wypłaconych nagród.

Loteria szczepionkowa - 11 sierpnia kolejne losowanie

W środę, 11 sierpnia, odbędzie się piąte, tygodniowe losowanie nagród dla zarejestrowanych od 2 do 8 sierpnia br. Jak przypomina Totalizator Sportowy, w losowaniach tygodniowych, co środę, do wygrania jest pięć razy po 50 tys. zł i 60 hulajnóg elektrycznych.