Nagrody za zaszczepienie się. Totalizator Sportowy o tym, kiedy poznamy szczegóły

Do środy w Polsce wykonano prawie 18,4 miliona szczepień, liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi około 5,9 miliona. Co ważne, jak wynika z zapowiedzi Centrum Informacyjnego Rządu, w loterii ma uczestniczyć każdy, kto od początku Narodowego Programu Szczepień skorzystał z rejestracji i przyjął pierwszą dawkę.

Loteria programu szczepień

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział we wtorek, że od 1 lipca uruchomiona zostanie loteria Narodowego Programu Szczepień. - To będzie zadanie realizowane przez Totalizator Sportowy, który będzie spółką wiodącą. Poza Totalizatorem włączy się w to także szereg spółek Skarbu Państwa - poinformował minister.

Dodał, że mniej więcej co dwutysięczna osoba, która będzie się szczepiła, otrzyma 500 zł. - Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe: hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, czy ubezpieczeniowe. Co miesiąc będą też dwie nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy, a w finale dwa razy po 1 milion złotych i również samochód hybrydowy - wymienił Dworczyk.