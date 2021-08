Oszuści wykorzystują loterię szczepionkową. Mogą przejąć nasze konto bankowe

Oszuści podszywają się pod Loterię Narodowego Programu Szczepień - ostrzega w komunikacie CERT Polska. Przestępcy wysyłają SMS-y, których treść sugeruje wygraną. Zachęcają też do wejścia w przesłany przez nich link, który ma pomóc w przejęciu kontroli nad kontem bankowym.

"W rzeczywistości jest to fałszywy panel płatności, który podszywa się pod PayU. Wprowadzenie danych bankowości elektronicznej w tym panelu umożliwi przejęcie konta bankowego" - alarmuje CERT.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zachęcają, by informacji na temat loterii szczepionkowej szukać na oficjalnej rządowej stronie.

Kolejne ostrzeżenie

To kolejne ostrzeżenie przed oszustami, jakie pojawia się w ostatnim czasie.

W ubiegłym tygodniu CERT Polska ostrzegał przed SMS-ami z informacją o wyznaczeniu daty kolejnego szczepienia. Oszuści zachęcają do kliknięcia w link, co może im umożliwić dostęp między innymi do bankowości elektronicznej czy serwisów społecznościowych.