Ponad 3,2 mln osób zostało zarejestrowanych do Loterii Narodowego Programu Szczepień. Dziś losowanie

W ciągu tygodnia zarejestrowało się do Loterii Programu Szczepień 370 tysięcy osób. Łącznie ponad 3,2 mln osób czeka na nagrody. Wartość rozlosowanych nagród przekroczyła 3 mln zł. W środę kolejne cotygodniowe losowanie.

Totalizator Sportowy, który jest organizatorem loterii poinformował we wtorek PAP, że na wtorek w loterii szczepionkowej zarejestrowanych zostało 3 211 489 osób. Dodano, że wartość przyznanych dotychczas nagród to ponad 3 mln zł (3 094 260 zł), z czego 1 686 500 zł to nagrody natychmiastowe.

W ubiegłym tygodniu przed drugim tygodniowym losowaniem TS informował, że liczba osób zarejestrowanych wyniosła 2 837 982 osób, a wartość przyznanych nagród opiewa na kwotę 2 204 480 zł.

Kolejne tygodniowe losowanie

W środę 28 lipca odbędzie się kolejne tygodniowe losowanie nagród dla osób zarejestrowanych od 19 do 25 lipca. Do wygrania będzie pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Te same nagrody będzie można wygrać w kolejnych tygodniowych losowaniach. Informacja o wygranej zostanie przekazana telefonicznie.

Oprócz nagród tygodniowych, w loterii są także nagrody natychmiastowe, miesięczne oraz nagroda finałowa.

W ramach nagród natychmiastowych, przez cały czas trwania loterii każda co 500. osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł (39 000 x 200 zł). Z kolei co 2000. grający może wygrać 500 zł (13 000 x 500 zł). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 000 sztuk.

Jeśli chodzi o losowania miesięczne, pierwsze zaplanowano na 4 sierpnia, kolejne na 8 września, a trzecie na 6 października. W ramach tych losowań co miesiąc można wygrać 2 x 100 000 zł (pula – 600 000 zł) oraz dwa samochody toyota corolla (łącznie sześć sztuk).

Losowanie finałowe odbędzie się 6 października, do wygrania będą dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także dwa samochody toyota C-HR.

Wszystkie nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione od podatku dochodowego, czyli zarówno wygrane natychmiastowe (200 zł, 500 zł), jak i nagrody w postaci hulajnóg, samochodów czy gotówki (50 tys. zł, 100 tys. zł, a nawet 1 mln zł).

Informacje o wygranych

Jak informował Totalizator Sportowy (TS), zwycięzcy nagród codziennych (natychmiastowych) są o tym informowani przez organizatora, czyli TS – wiadomością SMS. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymują SMS bezpośrednio z PKO BP zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu; wygraną można podjąć z bankomatów banku lub odebrać w każdej jego placówce.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto wyniki losowań można znaleźć na stronie internetowej loterii.

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez organizatora na wygrane wynosi prawie 22 mln zł. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 52 tys. 796 sztuk.

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej poświęconej Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Zgodnie z regulaminem nagrody wydawane są najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy, spółka, w której wszystkie udziały ma Skarb Państwa.

Autor:ams

Źródło: PAP