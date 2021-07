Ponad 2,8 miliona osób zarejestrowanych w loterii szczepionkowej. Kolejne losowanie jutro

W Loterii Narodowego Programu Szczepień, która ruszyła 1 lipca tego roku, zarejestrowało się już ponad 2,8 miliona osób - podało biuro prasowe Totalizatora Sportowego. Do tej pory łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 2 204 480 złotych. Kolejne tygodniowe losowanie nagród odbędzie się w najbliższą środę.

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciw COVID-19 i zarejestrowały się w loterii do 30 września br. Rejestrować można się przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

"Od rozpoczęcia loterii do wczoraj liczba osób uprawnionych to 2 837 982. Wartość przyznanych nagród opiewa na kwotę 2 204 480 zł" - przekazał Totalizator Sportowy (TS), który jest organizatorem loterii.

Kolejne tygodniowe losowanie

W środę, 21 lipca, odbędzie się drugie, tygodniowe losowanie nagród dla osób zarejestrowanych od 12 do 18 lipca br. w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania będzie pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Te same nagrody będzie można wygrać w 10 kolejnych tygodniowych losowaniach, w tym jeszcze 28 lipca. Informacja o wygranej zostanie przekazana telefonicznie. Pierwsze tygodniowe losowanie odbyło się 14 lipca.