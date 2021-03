Ministerstwo krytycznie o działaniach zarządu LOT

Ministerstwo o działaniach zarządu LOT

Odpowiedzi, z upoważnienia szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, udzielił Maciej Małecki, sekretarz stanu w tym resorcie. Jak przypomniał, 22 stycznia br. zarząd PLL LOT zawarł porozumienie ze wszystkimi organizacjami zawodowymi działającymi w spółce. "Strona społeczna oraz zarząd wypracowały wspólne stanowisko by w puli 300 osób objętych restrukturyzacją uwzględnić nawet 140 osób deklarujących odejście na emeryturę do 31 grudnia 2022 roku. "Jednocześnie zarząd PLL LOT chce ochronić miejsca pracy tych pracowników, dla których wynagrodzenie w PLL LOT jest jedynym źródłem utrzymania" - zastrzegł Małecki.

"Jeżeli chodzi o formę powiadamiania o rozwiązaniu umowy o pracę, to z informacji uzyskanych od PGL wynika, że w dniu 14 lutego br. doszło do doręczenia w formie elektronicznej wypowiedzeń pięciorgu pracownikom spółki. W przekazanych wyjaśnieniach zarząd wskazał, że dla każdej spośród tych osób był to dzień pracy, a doręczenie wypowiedzenia miało miejsce w godzinach, w których pracownicy pozostawali w gotowości do świadczenia pracy i w każdej chwili mogli zostać do niej wezwani" - przekazał Maciej Małecki.