LOT wprowadza gwarantowane zarobki na czas pandemii. Podano wysokość

Stewardessy i piloci świadczący dla Polskich Linii Lotniczych LOT usługi na podstawie umów cywilno-prawnych otrzymają gwarantowane świadczenie od 2500 do 7200 złotych miesięcznie - poinformował narodowy przewoźnik. Porozumienie w tej sprawie podpisano na trzy lata.

"Na podstawie zmienionych warunków, personel latający otrzyma gwarantowane świadczenie w wysokości od 2500 do 7200 zł (plus VAT - red.) miesięcznie. Jest to rozwiązanie wprowadzone ze względu na załamanie rynku lotniczego spowodowane pandemią COVID-19. Zarobki wzrosną wraz ze stopniową odbudową siatki połączeń oraz większą liczbą realizowanych lotów. Porozumienie dotyczy członków personelu latającego, świadczących dla LOT usługi na podstawie umów cywilno-prawnych" - poinformowano w czwartkowym komunikacie.