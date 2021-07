"Gość honorowy" poleci w kosmos z najbogatszym człowiekiem świata. "Nikt nie czekał dłużej"

82-latka należy do grona czterech pasażerów planowanego załogowego lotu firmy Blue Origin, zajmującej się turystyką kosmiczną. Poleci razem Jeffem Bezosem, jego bratem Markiem oraz zwycięzcą czerwcowej aukcji, który za 28 mln dol. kupił bilet na pierwszy suborbitalny lot turystyczny statku kosmicznego New Shepard - jego nazwiska dotąd nie ujawniono.

"Nadszedł czas"

Funk jest jedną z kobiet z programu Mercury 13, które przeszły szkolenie dla astronautów w latach 60. XX wieku, ale nigdy nie udało im się dostać w kosmos lub nawet do korpusu astronautów NASA, ponieważ były kobietami. Wtedy wszyscy astronauci NASA byli wojskowymi pilotami doświadczalnymi i mężczyznami - wskazuje Associated Press.

Podbój kosmosu - wznowiony wyścig

Pierwszy lot New Shepard będzie przełomowym momentem w rozwoju turystycznych lotów kosmicznych. Statek przeszedł już testy bez udziału ludzi. New Shepard wzniesie się ok. 100 km nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości.