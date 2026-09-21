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Pasażerowie wybrali. LOT najlepszą linią w regionie

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Polskie Linie Lotnicze LOT zdobyły tytuł najlepszego przewoźnika w Europie Środkowej według rankingu Skytrax 2026. Pierwsze miejsce wśród 20 najlepszych linii lotniczych na świecie w 2026 roku zajęły Singapore Airlines.

Podczas gali Skytrax World Airline Awards w Londynie Polskie Linie Lotnicze LOT zdobyły tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej. To kolejna nagroda polskiego przewoźnika w tej kategorii - LOT otrzymał ją również w ubiegłym roku.

- Tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej, przyznany na podstawie opinii podróżnych z całego świata, jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji - powiedział Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

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LOT najlepszą linią w Europie Środkowej

Tegoroczny ranking powstał na bazie badania opinii pasażerów prowadzonego od września 2025 do sierpnia 2026 roku. W ankietach wzięli udział podróżni reprezentujący ponad 100 narodowości, a do wyników zaliczono prawie 25 milionów zweryfikowanych zgłoszeń oceniających jakość usług ponad 300 linii lotniczych z różnych stron świata.

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Obok tegorocznego tytułu Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej, PLL LOT posiadają 4-gwiazdkowy status Skytrax World Airline Rating, przyznany w 2025 roku za jakość produktu i obsługi pasażera. W odróżnieniu od World Airline Awards, w których o wynikach decydują pasażerowie, World Airline Rating opiera się na eksperckiej analizie standardów produktu oraz jakości obsługi.

W rankingu World Airline Awards 2026 PLL LOT zajęły 44. miejsce. Oznacza to awans o dziewięć pozycji w porównaniu z 2025 rokiem.

Ranking 20 najlepszych linii lotniczych na świecie

20 najlepszych linii lotniczych na świecie, które zwyciężyły w konkursie World Airline Awards 2026 to:

  • 1. Singapore Airlines,
  • 2. Qatar Airways,
  • 3. Cathay Pacific,
  • 4. ANA All Nippon Airways,
  • 5. Turkish Airlines,
  • 6. Emirates,
  • 7. Air France,
  • 8. Hainan Airlines,
  • 9. Japan Airlines,
  • 10. Korean Air,
  • 11. EVA Air,
  • 12. Qantas Airways,
  • 13. STARLUX Airlines,
  • 14. Lufthansa,
  • 15. Saudi Arabian Airlines,
  • 16. Iberia,
  • 17. Air Canada,
  • 18. Virgin Atlantic,
  • 19. Swiss Int'l Air Lines,
  • 20. Thai Airways.
Źródło: PAP
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Tagi:
LOT
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