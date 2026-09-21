Pasażerowie wybrali. LOT najlepszą linią w regionie
Podczas gali Skytrax World Airline Awards w Londynie Polskie Linie Lotnicze LOT zdobyły tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej. To kolejna nagroda polskiego przewoźnika w tej kategorii - LOT otrzymał ją również w ubiegłym roku.
- Tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej, przyznany na podstawie opinii podróżnych z całego świata, jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji - powiedział Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.
LOT najlepszą linią w Europie Środkowej
Tegoroczny ranking powstał na bazie badania opinii pasażerów prowadzonego od września 2025 do sierpnia 2026 roku. W ankietach wzięli udział podróżni reprezentujący ponad 100 narodowości, a do wyników zaliczono prawie 25 milionów zweryfikowanych zgłoszeń oceniających jakość usług ponad 300 linii lotniczych z różnych stron świata.
Obok tegorocznego tytułu Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej, PLL LOT posiadają 4-gwiazdkowy status Skytrax World Airline Rating, przyznany w 2025 roku za jakość produktu i obsługi pasażera. W odróżnieniu od World Airline Awards, w których o wynikach decydują pasażerowie, World Airline Rating opiera się na eksperckiej analizie standardów produktu oraz jakości obsługi.
W rankingu World Airline Awards 2026 PLL LOT zajęły 44. miejsce. Oznacza to awans o dziewięć pozycji w porównaniu z 2025 rokiem.
Ranking 20 najlepszych linii lotniczych na świecie
20 najlepszych linii lotniczych na świecie, które zwyciężyły w konkursie World Airline Awards 2026 to:
- 1. Singapore Airlines,
- 2. Qatar Airways,
- 3. Cathay Pacific,
- 4. ANA All Nippon Airways,
- 5. Turkish Airlines,
- 6. Emirates,
- 7. Air France,
- 8. Hainan Airlines,
- 9. Japan Airlines,
- 10. Korean Air,
- 11. EVA Air,
- 12. Qantas Airways,
- 13. STARLUX Airlines,
- 14. Lufthansa,
- 15. Saudi Arabian Airlines,
- 16. Iberia,
- 17. Air Canada,
- 18. Virgin Atlantic,
- 19. Swiss Int'l Air Lines,
- 20. Thai Airways.