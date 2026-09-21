Z kraju Pasażerowie wybrali. LOT najlepszą linią w regionie Oprac. Paulina Karpińska |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Podczas gali Skytrax World Airline Awards w Londynie Polskie Linie Lotnicze LOT zdobyły tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej. To kolejna nagroda polskiego przewoźnika w tej kategorii - LOT otrzymał ją również w ubiegłym roku.

- Tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej, przyznany na podstawie opinii podróżnych z całego świata, jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji - powiedział Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

LOT najlepszą linią w Europie Środkowej

Tegoroczny ranking powstał na bazie badania opinii pasażerów prowadzonego od września 2025 do sierpnia 2026 roku. W ankietach wzięli udział podróżni reprezentujący ponad 100 narodowości, a do wyników zaliczono prawie 25 milionów zweryfikowanych zgłoszeń oceniających jakość usług ponad 300 linii lotniczych z różnych stron świata.

Obok tegorocznego tytułu Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Środkowej, PLL LOT posiadają 4-gwiazdkowy status Skytrax World Airline Rating, przyznany w 2025 roku za jakość produktu i obsługi pasażera. W odróżnieniu od World Airline Awards, w których o wynikach decydują pasażerowie, World Airline Rating opiera się na eksperckiej analizie standardów produktu oraz jakości obsługi.

W rankingu World Airline Awards 2026 PLL LOT zajęły 44. miejsce. Oznacza to awans o dziewięć pozycji w porównaniu z 2025 rokiem.

Ranking 20 najlepszych linii lotniczych na świecie

20 najlepszych linii lotniczych na świecie, które zwyciężyły w konkursie World Airline Awards 2026 to:

1. Singapore Airlines,

2. Qatar Airways,

3. Cathay Pacific,

4. ANA All Nippon Airways,

5. Turkish Airlines,

6. Emirates,

7. Air France,

8. Hainan Airlines,

9. Japan Airlines,

10. Korean Air,

11. EVA Air,

12. Qantas Airways,

13. STARLUX Airlines,

14. Lufthansa,

15. Saudi Arabian Airlines,

16. Iberia,

17. Air Canada,

18. Virgin Atlantic,

19. Swiss Int'l Air Lines,

20. Thai Airways.