LOT ma nowego prezesa

Pod koniec grudnia ub.r. rady nadzorcze PLL LOT i Polskiej Grupy Lotniczej odwołały Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek. Do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji rada nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską.

Michał Fijoł - kim jest?

Ekspert: nie ma dziś pytań, czy LOT przetrwa

Jak dodał, jesienią będzie wiadomo, jak LOT ma się rozwijać, kiedy wtedy spółka pokaże swoją nową strategię, powstającą teraz pod nadzorem nowego prezesa. - Nie oznacza to, że jest cukierkowo i nie ma żadnych problemów i wyzwań. Myślę jednak, zwłaszcza po udziale i rozmowach na kilku sejmowych podkomisjach lotniczych, że nie do przecenienia będzie w tym procesie zdecydowanie inne, niekonfrontacyjne podejście do rozmów ze stroną społeczną - ocenił Furgalski.