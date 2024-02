Rząd PiS zostawił tykającą bombę

"Rz" informuje, że do 5 lutego Polska zawiesiła egzekucję kar finansowych nakładanych na przewoźników lotniczych przez Straż Graniczną za nieprzekazywanie danych pasażerów w latach 2018-2020. To wymóg wprowadzony ustawą o PNR (Passenger Name Record) w całej Europie od 2018 roku.