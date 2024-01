Lokomotywy dla PKP Intercity. Jest umowa z Newagem za ponad dwa miliardy złotych

"Po raz pierwszy w historii naszej spółki podpisujemy umowę na zamówienie tak dużej liczby pojazdów trakcyjnych jednej serii. Dzięki temu realizujemy kolejny punkt przyjętej strategii taborowej, która zakłada, że do 2030 roku wszystkie lokomotywy w naszym parku taborowym będą poruszały się z prędkością 160-200 km/h, co pozwoli nam zapewnić szybkie przejazdy po Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Wartość umowy między Newag i PKP Intercity

"Podpisujemy umowę na zakup 63 lokomotyw wielosystemowych z opcją na kolejne 32. Zamówienie podstawowe to jest 2,3 mld zł, zaś w przypadku skorzystania z opcji to zamówienie będzie wynosiło 3,5 mld zł. Oznacza to, że podpisujemy kontrakt największy w historii PKP Intercity (w przypadku skorzystania z opcji - red.)" - powiedział Gontarz. Przypomniał, że w przypadku pociągów typu Pendolino wartość kontraktu wyniosła ok. 2,8 mld zł.