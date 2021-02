Z Polski do Włoch z międzylądowaniem. Lotnisko ogłasza nowe połączenie

Port lotniczy w Łodzi poinformował, że od czerwca zostaną uruchomione dwa połączenia do Włoch - do Forli niedaleko Bolonii i Rimini oraz do Trapani na Sycylii. Trasy będzie obsługiwała linia lotnicza Lumiwings.

Loty mają wejść do rozkładu od początku czerwca tego roku i będą odbywały się we wtorki oraz soboty.

Co ciekawe, połączenia będą realizowane z międzylądowaniem. Oznacza to, że samolot będzie leciał z Łodzi do Trapani z międzylądowaniem w Forli. "Tam wysiądą pasażerowie, których celem podróży są Włochy kontynentalne, a turyści wybierający się do Sycylii, polecą dalej" - czytamy w komunikacie.

Lotnisko Bolonia-Forli znajduje się w regionie Emilia Romania w odległości 70 km od Bolonii, 57 km od Rimini i 30 km od Rawenny. Natomiast Trapani leży na malowniczym, zachodnim wybrzeżu Sycylii. Od Palermo dzieli je około 100 km.

Prezes portu w Łodzi Anna Midera poinformowała, że nad przygotowaniem oferty lotów do Włoch pracowano ponad rok. "Mieszkańcy naszego regionu podróżują często do Włoch nie tyko turystycznie, ale także zawodowo, odwiedzić rodziny, a studenci łódzkich uczelni na Erasmusa. Wielu Włochów mieszka w Łodzi, tu założyli rodziny. Teraz, wraz z linią Lumiwings, dajemy Państwu możliwość latania do słonecznej Italii i zapraszamy do korzystania z lotów” - powiedziała Midera, cytowana w komunikacie.

Połączenia lotnicze z Łodzi

Obecnie, jak czytamy na stronie lotniska w Łodzi, operacje samolotów resjowych pozostają zawieszone do 27 marca 2021 roku. Ostatnim przewoźnikiem, który regularnie realizował pasażerskie połączenia z łódzkiego portu był Ryanair. Irlandzka linia latała z Łodzi do Dublina w Irlandii oraz Londynu Stansted i East Midlands w Anglii.

Pod koniec września ubiegłego roku informowaliśmy, że łódzcy urzędnicy chcą sprzedać lotnisko i planują, żeby port zamienił się w centrum logistyczne.

Linia lotnicza Lumiwings została zarejestrowana w 2015 roku w Atenach. Dotychczas była to linia czarterowa, obsługująca głównie rynek włoski. Od tego roku zmienia swój model biznesowy i zaczyna latać jako przewoźnik regularny.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanych pod koniec stycznia, w pierwszym półroczu ubiegłego roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym obsłużył Ryanair. Było to ponad 2,2 mln pasażerów. Na drugim miejscu były Polskie Linie Lotnicze LOT - ponad 2 mln pasażerów. Na ostatnim stopniu podium znalazł się węgierski Wizz Air - ok. 1,7 mln pasażerów.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes