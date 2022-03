Branża apeluje o program Lodówka plus. Oszczędności mają być duże

Drogi prąd może zachęcić do wymiany lodówek. Jak pisze piątkowa "Rzeczpospolita", najwięcej prądu w domach zużywa AGD, a co najmniej dwa miliony gospodarstw mają sprzęt starszy niż 10 lat. Nowy potrafi zaś zużywać nawet 70 procent mniej energii – czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej". Stąd apel branży o dopłaty do zakupu sprzętu wyższej klasy.