Czy czeka nas kolejny lockdown? Jest stanowisko ministerstwa

"Gospodarka musi funkcjonować"

- Nie wiemy, jak długo będzie trwała pandemia. W waszym sektorze jest – wyjątkowo dużo, jak na Polskę – średnich i dużych firm. Jesteście spektakularnym przykładem sukcesu polskiego biznesu. Zależy nam zatem na tym, abyście w możliwie najlepszej kondycji przetrwali obecną sytuację – mówił do przedstawicieli branży odzieżowej wicepremier Gowin.

Wiceminister Semeniuk zaznaczyła, że sprzedaż stacjonarna, jak też internetowa, jest bardzo ważną gałęzią gospodarki. - Wspólnie z panem premierem Jarosławem Gowinem cieszymy się, że przedsiębiorcy, chociażby poprzez zmianę modelu handlu w internecie, robią co w ich mocy, by przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Razem na pewno wypracujemy konstruktywne rozwiązania - powiedziała Semeniuk.

Konferencja premiera

Szef rządu Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w czwartek powiedział, że koronawirusa najlepiej powstrzymać poprzez odpowiednie zachowania społeczne. Zwrócił uwagę, że we Francji nastąpiło zamknięcie gospodarki. - My chcemy powstrzymać się przed tym. Nie chcemy zamykać całkowicie gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe - podkreślił. Premier zaznaczył, że należy w tym celu zachowywać zasady dyscypliny społecznej. Zaapelował o ograniczenie kontaktów. - Przygotowujemy państwo polskie na scenariusz bardzo niedobry" - dodał Morawiecki.