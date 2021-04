Handlowcy chcą otwierać sklepy po majówce. "Czas już zacząć funkcjonować możliwie normalnie"

Handlowcy domagają się, by rząd stworzył warunki do legalnego otwarcia ich sklepów od 4 maja - podał w poniedziałek Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Organizacja przypomina, że po weekendzie majowym łączny czas zamknięcia sklepów wielkopowierzchniowych przekroczy 145 dni.

Według ZPPHiU handlowcy domagają się, by rząd stworzył warunki do legalnego otwarcia ich sklepów i przyjmują, że obostrzenia zostaną zniesione od 4 maja 2021 r. Powołują się przy tym na malejącą liczbę zachorowań oraz coraz większy poziom wyszczepienia społeczeństwa, a także na przedłużanie się obostrzeń. "Łączna liczba dni zamknięcia sklepów w wielkopowierzchniowych w obiektach handlowych po weekendzie majowym przekroczy 145. To 40 proc. dni roku" - podaje organizacja.

"Nie" dla trwania w zawieszeniu

Branża miała zostać otwarta w kwietniu

Związek przypomina, że galerie handlowe miały zostać zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia. "Podczas konferencji rządowej, w związku ze wzrostem liczby przypadków zachorowań oraz trudną sytuacją w szpitalach, poinformowano o przedłużeniu obostrzeń. Wprowadzone zasady bezpieczeństwa miały obowiązywać do 18 kwietnia, a potem zostały wydłużone do 25 kwietnia. Pod koniec miesiąca jednak po raz kolejny zdecydowano o przedłużeniu restrykcji – tym razem sklepy w galeriach handlowych mają pozostać zamknięte do odwołania" - czytamy w komunikacie organizacji.