Znaczki znikają z listów poleconych. "Poczta Polska unowocześnia się"

Rozwiązanie to - jak wskazano - ujednolici sposób opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane; listy polecone nie będą miały naklejanych znaczków, analogicznie jak obecnie paczki czy przesyłki kurierskie. "Wystarczy, że klient wypełni potwierdzenie nadania i przekaże przesyłkę pracownikowi Poczty. Potwierdzenie wniesienia opłaty za list będzie nanoszone przez pracownika Poczty Polskiej na dedykowanej nalepce R" - wyjaśniono. Dodano, że to nowoczesne rozwiązanie, stosowane jest przez wielu zagranicznych operatorów, m.in. Niemcy, Francję, Słowację, Belgię, Holandię, Hiszpanię, Szwajcarię czy Węgry.

"To kierunek zmian"

- Poczta Polska unowocześnia się, wprowadza standaryzację opłat dla przesyłek listowych rejestrowanych, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. To kierunek zmian stosowany z powodzeniem u innych operatorów europejskich, który bardzo poprawia jakość obsługi klientów. Tradycyjny znaczek na liście poleconym doskonale zastąpi naklejka z kodem kreskowym, to nowoczesne i wygodne rozwiązanie - mówi cytowany w informacji wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Wskazano, że Poczta Polska już w maju ubiegłego roku wprowadziła zmiany do regulaminu świadczenia usług powszechnych. Miały one zacząć obowiązywać od 1 lutego 2021 roku. Jednak - jak zaznaczono - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Poczta Polska wydłużyła termin wprowadzenia planowanej zmiany na 1 maja 2021 r., by umożliwić wykorzystanie wcześniej zakupionych znaczków. Napisano, że klienci zakupione wcześniej znaczki po 1 maja br. będą mogli wykorzystać do opłacenia listów zwykłych i kartek pocztowych.