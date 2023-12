Szef węgierskiego banku centralnego do Glapińskiego: MNB wspiera i stoi po stronie prezesa NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował listy od szefów węgierskiego i szwajcarskiego banku centralnego. Prezesi odpowiedzieli na korespondencję prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wyraził obawy co do niezależności polskiego banku centralnego. "Magyar Nemzeti Bank wspiera i stoi po stronie prezesa Narodowego Banku Polskiego i odrzuca wszelkie ataki na niezależność banku centralnego" - czytamy w liście prezesa węgierskiego banku.

List prezesa MNB

List prezesa SNB

Jordan odniósł się do obaw Glapińskiego dotyczących niezależności NBP. Stwierdził, że NBP jest ważnym partnerem SNB, odkąd Polska należy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Banki centralne powinny móc wykonywać swoje funkcje bez nadmiernej presji politycznej. Niezależność jest niezbędna do ustanowienia i utrzymania wiarygodności banku centralnego w czasie, co z kolei odgrywa zasadniczą rolę w wypełnianiu mandatu w zakresie stabilności cen. Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy polityka pieniężna musi stawić czoła szeregowi trudnych wyzwań" - napisał prezes SNB.

Trybunał Stanu dla Glapińskiego?

By Adam Glapiński stanął przed TS, 115 posłów musi złożyć wniosek do marszałka Sejmu, a potem go przegłosować. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (mogłoby wystarczyć do tego 116 posłów). Nowa koalicja parlamentarna KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica ma 248 posłów.