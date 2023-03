Niebezpieczne strony internetowe. Lista ma już 100 tysięcy wpisów

- Lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami internetowymi to jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bezpieczeństwa polskiej przestrzeni cyfrowej, jakie pojawiło się w ciągu ostatnich lat. Co najważniejsze, to narzędzie, które sprawdziło i dalej sprawdza się w praktyce - podkreśliła NASK w czwartkowym komunikacie. Wydano go, gdy zespół CERT Polska poinformował o kolejnym rekordzie 100 tys. niebezpiecznych stron wpisanych na prowadzoną od marca 2020 roku listę ostrzeżeń.