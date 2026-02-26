Logo TVN24
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"

pap_20230417_0I9
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło: TVN24
Na szczycie listy 100 najbogatszych Polaków Forbesa w 2026 roku znalazł się właściciel firmy Synthos Michał Sołowow, którego majątek wycenia się na 27,65 miliardów złotych. Zaraz za nim uplasowali się Tomasz Biernacki i Jerzy Starak. Magazyn zwrócił uwagę, że polscy miliarderzy "radzą sobie gorzej niż rynek".

Założyciel sieci supermarketów Dino Tomasz Biernacki na początku tego roku dysponował majątkiem na poziomie 18,97 mld zł, co oznacza spadek o 15 proc. w stosunku do roku wcześniej. Jeszcze więcej, bo o 31 proc., zmniejszyło się bogactwo właściciela Polpharmy Jerzego Staraka (17,21 mld zł).

Podium najbogatszych osłabione

Dynamika rozwoju sieci Dino przygasła, co sprawiło, że inwestorzy zaczęli przeceniać spółkę. W przypadku Jerzego Staraka, "sytuacja jest mniej klarowna", jak zauważył "Forbes". Przedsiębiorca przez lata miliardy zysków Polpharmy inwestował w Polpharma Biologics, spółkę pracującą nad innowacyjnymi lekami biopodobnymi. Firma odnotowuje sukcesy badawcze, lecz wciąż generuje straty.

Za sprawą przeceny majątku Biernackiego i Staraka, osłabła pozycja podium listy - rok temu ich majątki odpowiadały za 24 proc., obecnie za 18 proc. wartości majątku wszystkich najbogatszych Polaków.

Wzrost majątków powyżej średniej

Pomimo tego w 2025 r. odnotowano łączny wzrost wartości majątków polskich miliarderów o 13,2 proc., czyli więcej niż rok wcześniej - 10,3 proc. Jak podkreśla Forbes, to również wynik powyżej średniej z całej minionej dekady na poziomie 11,6 proc.

"Nasza setka radzi sobie słabiej niż rynek. Takie są fakty. W ubiegłym roku warszawska giełda urosła o 47 proc., a wartość majątku 100 najzamożniejszych Polaków wzrosła o 13 proc. (z 315 na 356 mld zł)" - zauważył magazyn.

10 najbogatszych Polaków

Oto pierwsza dziesiątka zestawienia "Forbesa":

1. Michał Sołowow 27,65 mld; inwestycje 2. Tomasz Biernacki 18,97 mld; handel 3. Jerzy Starak 17,21 mld; farmacja 4. Sebastian Kulczyk 10,28 mld; chemia, inwestycje 5. Rodzina Grzebitów 9,72 mld; handel 6. Zbigniew i Mateusz z rodziną Juroszków 8,86 mld; nieruchomości, inwestycje 7. Zygmunt, Tobias, Aleksandra, Piotr Solorz 8,70 mld; media, telekomunikacja 8. Paweł Marchewka 8,52 mld; gry komputerowe 9. Dominika Kulczyk 7,82 mld; energia odnawialna 10. Bogusław Cupiał 7,55 mld; produkcja kabli

Spektakularne wzrosty i debiuty

Fortuny niektórych Polaków wzrosły za sprawą lepszych wyników ich firm na giełdzie. Gigantyczny wzrost odnotowali główni udziałowcy koncernu WB Electronics, którego wycena wzrosła przeszło trzykrotnie i sięgnęła niemal 12 mld zł. Dzięki temu Piotr Wojciechowski z majątkiem na poziomie 5,8 mld zł awansował z 55. na 14. miejsce, a jego wspólnik Adam Bartosiewicz, który w ubiegłym roku zamykał zestawienie, zajął 22. pozycję.

Na liście debiutowali m.in. założyciele firmy AI ElevenLabs Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski - wartość ich udziałów w spółce wzrosła do 5,7 mld zł, przez co obaj uplasowali się na 15. miejscu.

Na ostatniej pozycji znalazł się Hieronim Ruta, który był przez lata najważniejszym wspólnikiem Zygmunta Solorza w Cyfrowym Polsacie. Jego majątek wyceniany jest na 1,3 mld zł. "Coraz trudniej dostać się na naszą listę najbogatszych przedsiębiorców. (...) W zeszłym roku 'wystarczył' 1 mld zł, takimi aktywami dysponował ostatni na naszej liście Adam Bartosiewicz, współtwórca WB Electronics" - skomentował Forbes.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: "Forbes"

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

cyfrowy polsat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica