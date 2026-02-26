To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"

Założyciel sieci supermarketów Dino Tomasz Biernacki na początku tego roku dysponował majątkiem na poziomie 18,97 mld zł, co oznacza spadek o 15 proc. w stosunku do roku wcześniej. Jeszcze więcej, bo o 31 proc., zmniejszyło się bogactwo właściciela Polpharmy Jerzego Staraka (17,21 mld zł).
Podium najbogatszych osłabione
Dynamika rozwoju sieci Dino przygasła, co sprawiło, że inwestorzy zaczęli przeceniać spółkę. W przypadku Jerzego Staraka, "sytuacja jest mniej klarowna", jak zauważył "Forbes". Przedsiębiorca przez lata miliardy zysków Polpharmy inwestował w Polpharma Biologics, spółkę pracującą nad innowacyjnymi lekami biopodobnymi. Firma odnotowuje sukcesy badawcze, lecz wciąż generuje straty.
Za sprawą przeceny majątku Biernackiego i Staraka, osłabła pozycja podium listy - rok temu ich majątki odpowiadały za 24 proc., obecnie za 18 proc. wartości majątku wszystkich najbogatszych Polaków.
Wzrost majątków powyżej średniej
Pomimo tego w 2025 r. odnotowano łączny wzrost wartości majątków polskich miliarderów o 13,2 proc., czyli więcej niż rok wcześniej - 10,3 proc. Jak podkreśla Forbes, to również wynik powyżej średniej z całej minionej dekady na poziomie 11,6 proc.
"Nasza setka radzi sobie słabiej niż rynek. Takie są fakty. W ubiegłym roku warszawska giełda urosła o 47 proc., a wartość majątku 100 najzamożniejszych Polaków wzrosła o 13 proc. (z 315 na 356 mld zł)" - zauważył magazyn.
10 najbogatszych Polaków
Oto pierwsza dziesiątka zestawienia "Forbesa":
1. Michał Sołowow 27,65 mld; inwestycje 2. Tomasz Biernacki 18,97 mld; handel 3. Jerzy Starak 17,21 mld; farmacja 4. Sebastian Kulczyk 10,28 mld; chemia, inwestycje 5. Rodzina Grzebitów 9,72 mld; handel 6. Zbigniew i Mateusz z rodziną Juroszków 8,86 mld; nieruchomości, inwestycje 7. Zygmunt, Tobias, Aleksandra, Piotr Solorz 8,70 mld; media, telekomunikacja 8. Paweł Marchewka 8,52 mld; gry komputerowe 9. Dominika Kulczyk 7,82 mld; energia odnawialna 10. Bogusław Cupiał 7,55 mld; produkcja kabli
Spektakularne wzrosty i debiuty
Fortuny niektórych Polaków wzrosły za sprawą lepszych wyników ich firm na giełdzie. Gigantyczny wzrost odnotowali główni udziałowcy koncernu WB Electronics, którego wycena wzrosła przeszło trzykrotnie i sięgnęła niemal 12 mld zł. Dzięki temu Piotr Wojciechowski z majątkiem na poziomie 5,8 mld zł awansował z 55. na 14. miejsce, a jego wspólnik Adam Bartosiewicz, który w ubiegłym roku zamykał zestawienie, zajął 22. pozycję.
Na liście debiutowali m.in. założyciele firmy AI ElevenLabs Piotr Dąbkowski i Mati Staniszewski - wartość ich udziałów w spółce wzrosła do 5,7 mld zł, przez co obaj uplasowali się na 15. miejscu.
Na ostatniej pozycji znalazł się Hieronim Ruta, który był przez lata najważniejszym wspólnikiem Zygmunta Solorza w Cyfrowym Polsacie. Jego majątek wyceniany jest na 1,3 mld zł. "Coraz trudniej dostać się na naszą listę najbogatszych przedsiębiorców. (...) W zeszłym roku 'wystarczył' 1 mld zł, takimi aktywami dysponował ostatni na naszej liście Adam Bartosiewicz, współtwórca WB Electronics" - skomentował Forbes.
Opracowała Alicja Skiba/ams
Źródło: "Forbes"
Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP