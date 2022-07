"Żadnych powodów do paniki absolutnie nie ma. Cukru jest u nas dużo"

"Cukru jest u nas dużo"

- To wynika z siły tych sieci rynkowych. One są na tyle duże, że były w stanie podpisać kontrakty po niższych cenach. W związku z tym również mali przedsiębiorcy, właściciele mniejszych sklepów, zaczęli kupować cukier w tych sieciach - tłumaczył. - To spowodowało chwilowe niedobory na półkach, ale żadnych powodów do paniki absolutnie nie ma - ocenił.