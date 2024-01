TVP domaga się blisko 39 milionów złotych. Jest pismo do przewodniczącego KRRiT

czytaj dalej

Firma Riot Games, producent takich gier jak "Valorant" i "League of Legends", poinformowała, że zwolni 530 osób, co stanowi około 11 procent wszystkich zatrudnionych. Dyrektor naczelny Dylan Jadeja powiedział pracownikom, że "koszty wzrosły do ​​tego stopnia, że ​​są nie do utrzymania".