Nowy sposób robienia zakupów przez internet. Sieć wyjaśnia

"Osoby, które ze względu na ochronę swojego zdrowia chcą spędzać jak najmniej czasu podczas zakupów w sklepie, mogą skorzystać z nowej możliwości' - poinformowała tvn24bis.pl Head of Corporate Communications w Lidlu Aleksandra Robaszkiewicz.

Inne sklepy

Z kolei usługę dostawy zakupów do domu wprowadziły między innymi Tesco i Auchan. Sieć sklepów Biedronka oferuję taką możliwość za pośrednictwem platformy do robienia zakupów z dostawą do domu Glovo.