Lidl wycofuje produkt. "Nie można wykluczyć obecności ciał obcych"

Ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnej partii produktu. Chodzi o "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g", numer partii: I25233A, z datą minimalnej trwałości do 4 grudnia 2025 roku.
Dostawcą jest Biscuit International, a dystrybutorem w Polsce - Lidl.
Wycofanie partii wafli
Jak podano, spółka Lidl "wraz z dostawcą podjęła decyzję dot. wycofania ww. wafli maślanych z nadzieniem karmelowym 560 g". Informacja dla klientów została zamieszczona we wszystkich sklepach sieci oraz na stronie Lidla.
Sieć handlowa wskazała w komunikacie, że procedura zwrotu dotyczy jedynie tej jednej partii.
"Wszystkie inne produkty dostarczone przez Biscuit International i sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe rodzaje wafli, nie są objęte wycofaniem" - przekazano.
Ostrzeżenie GIS
GIS podał, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z firmą i monitorują proces wycofania produktu z obrotu.
Zaapelowano jednocześnie do klientów o ostrożność. "Konsumenci, którzy zakupili ww. produkt, nie powinni spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - podkreślono w ostrzeżeniu.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.
Autorka/Autor: mp/dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock