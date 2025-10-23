Logo TVN24
Z kraju

Lidl wycofuje produkt. "Nie można wykluczyć obecności ciał obcych"

Lidl prosi o zwrot produktu
Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny
Źródło: TVN24
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że sieć Lidl wycofuje ze sprzedaży partię wafli. Jak przekazano w komunikacie, "dystrybutor poinformował, że nie może wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie".

Ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnej partii produktu. Chodzi o "XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g", numer partii: I25233A, z datą minimalnej trwałości do 4 grudnia 2025 roku.

Dostawcą jest Biscuit International, a dystrybutorem w Polsce - Lidl.

Wycofanie partii wafli

Jak podano, spółka Lidl "wraz z dostawcą podjęła decyzję dot. wycofania ww. wafli maślanych z nadzieniem karmelowym 560 g". Informacja dla klientów została zamieszczona we wszystkich sklepach sieci oraz na stronie Lidla.

Sieć handlowa wskazała w komunikacie, że procedura zwrotu dotyczy jedynie tej jednej partii.

"Wszystkie inne produkty dostarczone przez Biscuit International i sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe rodzaje wafli, nie są objęte wycofaniem" - przekazano.

Ostrzeżenie GIS

GIS podał, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z firmą i monitorują proces wycofania produktu z obrotu.

Zaapelowano jednocześnie do klientów o ostrożność. "Konsumenci, którzy zakupili ww. produkt, nie powinni spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - podkreślono w ostrzeżeniu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.

TVN24 HD
Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

