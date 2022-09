Lidl wycofuje partię produktu ze sprzedaży. Ryzyko zatrucia pokarmowego

czytaj dalej

Rosja wydała od 2014 roku ponad 300 milionów dolarów, by wpływać na polityków i władze w ponad 20 państwach - poinformował we wtorek wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, powołując się na odtajnione informacje wywiadu. Ostrzegł też, że jeśli partie będą potajemnie przyjmować pieniądze z Rosji, zostanie to ujawnione.