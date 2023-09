Lidl wycofuje partię produktu. Ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny wydał we wtorek ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii salmonelli w jednej partii wołowego mięsa mielonego. Jak wyjaśniono, "spożycie produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego". "Producent we współpracy z dystrybutorem rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku" - poinformowano.

Ostrzeżenie GIS

Ostrzeżenie dotyczy produktu: mięso mielone wołowe, schłodzone, 400 g, Rzeźnik o numerze partii 5508365 04011323 i terminie przydatności do spożycia: 27.09.2023.

Producentem jest Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o., Golina, ul. Dworcowa 47 D, 63-200 Jarocin, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30063801 WE.

GIS przekazał w komunikacie, że producent po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności salmonelli w produkcie, we współpracy z dystrybutorem, rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku i podjął natychmiast wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego. "Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie nadzorujący producenta niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjął działania mające na celu ustalenie dystrybucji zakwestionowanej partii mięsa mielonego oraz ustalenie przyczyn wystąpienia niezgodności" - wyjaśniono.

Pałeczki salmonelli są najczęstszą przyczyną zakażeń

Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu. Według danych publikowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, w Polsce od wielu lat pałeczki salmonelli są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane przeważnie objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami. Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową po spożyciu zanieczyszczonej żywności. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.