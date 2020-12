Lidl prosi o zwrot trzech partii produktu. "Nie należy spożywać"

Lidl wycofuje trzy partie produktu

"Badanie ziaren sezamu przeprowadzone przez producenta firmę WeiandD GmbH wykazało obecność tlenku etylenu. Ze względu na to, że tlenek etylenu nie jest dopuszczony do zastosowania na terenie UE, klienci, którzy kupili ten produkt, zobligowani są do zastosowania się do komunikatu i nie spożywania produktu" - czytamy.