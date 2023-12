"95 zł za 15 minut parkowania". Lidl odnosi się do wpisu byłego posła

Krzysztof Lisek poinformował w mediach społecznościowych o tym, że otrzymał wezwanie do zapłaty 95 złotych za parkowanie przy sklepie Lidl. Były poseł przyznał, że nie pobrał biletu parkingowego. Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska wskazała, że w przypadku części parkingów przed sklepami należącymi do sieci konieczne jest pobranie biletu z parkometru i umieszczenie za szybą samochodu. - Po pobraniu biletu, pierwsze 60 lub 90 minut postoju jest bezpłatne - wyjaśniła.

Krzysztof Lisek w czwartek zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o 95 zł za parking przy sklepie Lidl. "Zrobiłem w Warszawie zakupy w @PlLidl. Zakupy 150 zł. Plus 95 zł za 15 minut parkowania. Jesteście zwyczajnymi złodziejami. To moje ostatnie zakupy w tej sieci" - napisał były poseł do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego w serwisie X (dawniej Twitter).