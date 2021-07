Miliony liczników do wymiany. Nowe przepisy od dziś

Jak poinformowano, ministerstwo 25 czerwca przekazało do konsultacji publicznych i międzyresortowych pakiet rozporządzeń do wykonywania regulacji ustawy licznikowej.

Miliony liczników do wymiany

Zgodnie z nowymi przepisami do końca 2023 roku inteligentne liczniki ma mieć co najmniej 15 procent odbiorców danego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), dwa lata później - 35 procent, na koniec 2027 roku wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 procent, a do końca 2028 roku - co najmniej 80 procent.