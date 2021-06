Rząd ogłosi projekt Strategii Demograficznej 2040

Jakie rozwiązania?

Współczynnik dzietności

W 2013 roku współczynnik dzietności dla całej Polski osiągnął 1,25 (125 dzieci na 100 kobiet) i do 2015 roku wzrósł do 1,3. Jednak od 2016 roku widać było jego wyraźniejszy wzrost – do 2017 roku, w którym osiągnął 1,45. W kolejnych dwóch latach zaczął jednak znów spadać do 1,42 w 2019 roku.