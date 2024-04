Duży spadek liczby ludności Polski. Nowa prognoza

Liczba ludności w Polsce w 2060 roku wyniesie 30,9 miliona - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w opracowaniu "Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2023". To oznacza spadek o niemal 7 milionów w stosunku do obecnej sytuacji.

Według GUS na koniec grudnia 2022 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 766,3 tys. (37,8 mln) i była niższa niż rok wcześniej o 141,4 tys.

W Polsce od 2012 r. notowany jest stały ubytek liczby ludności (z wyjątkiem nieznacznego wzrostu – o 0,6 tys. w 2017 r.). W latach 2011–2022 liczba ludności zmniejszyła się o 772,1 tys. (tj. o 2 proc.), przy czym ponad 60 proc. tej wartości stanowił ubytek odnotowany w 2020 r. (o 294,0 tys.) oraz w 2021 r. (o 180,9 tys.) - w czasie pandemii COVID-19.

Demograficzna przyszłość Polski

W najnowszej publikacji GUS-u "Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2023" znalazły się prognozy opracowane w oparciu o dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wskazują one na ubytek ludności Polski w latach 2025–2060.

"Przewiduje się, że w 2060 r. liczba ludności kraju wyniesie 30,9 mln (35,3 mln w 2040 r.). Populacja zmniejszy się we wszystkich regionach, z wyjątkiem warszawskiego stołecznego, w którym zakłada się wzrost liczby ludności o ok. 95 tys. do 3,4 mln" - napisano.

"Przyjmuje się, że do 2060 r. znacząco wzrośnie m.in. współczynnik starości demograficznej – z 20,9 proc. w 2025 r. (w 2022 r. według faktycznych danych – 19,5 proc.) do 32,6 proc. w 2060 r. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w 2060 r. w miastach dużych będzie kształtować się od ok. 29 proc. do 40 proc." - napisano.

Prognozowana zmiana liczby ludności w latach 2022–2060 według GUS Główny Urząd Statystyczny

Gdzie wystąpi największy ubytek mieszkańców?

W raporcie napisano, że prognozy GUS wskazują na coroczne obniżanie się wartości przyrostu naturalnego w latach 2025–2060 i jego ujemną wartość we wszystkich regionach w całym prognozowanym okresie. W dużych miastach przyrost naturalny obniży się do około minus 60 tys.

GUS spodziewa się największego spadku ludności (w liczbach bezwzględnych) w regionach śląskim (o ok. 1,0 mln do ok. 3,3 mln), łódzkim (o ok. 560 tys. do ok. 1,8 mln) i lubelskim (o ok. 505 tys. do ok. 1,5 mln).

W województwach: świętokrzyskim, lubelskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim spodziewany jest największy ubytek w stosunku do liczby ludności – od ok. 30 proc. do ok. 25 proc.

Najmniejszy ubytek populacji w latach 2025–2060 dotyczyć ma regionu pomorskiego (o ok. 180 tys. do ok. 2,2 mln).

