Rekordowa liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

780,5 tysiąca - tylu cudzoziemców było ubezpieczonych w kwietniu 2021 roku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodał, że w stosunku do lutego 2020 roku odnotowano wzrost o 110,3 tysiąca, a w stosunku do marca 2021 roku - o 14,5 tysiąca.

Jak podał ZUS, największy wzrost w stosunku do marca br. odnotowano w przypadku obywateli Ukrainy – o 10,3 tys.

- Epidemia COVID-19 niewątpliwie miała wpływ na liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. Po spadku w drugim kwartale, w drugiej połowie 2020 roku ponownie rosła liczba obcokrajowców - do najwyższego w historii poziomu. W grudniu 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych już ponad 725 tysięcy obcokrajowców. Z kolei najnowsze dane mówią o ponad o 780 tysiącach, co można określić rekordem - wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.