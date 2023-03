Wielki koncern zamyka znany browar w Polsce. Jest oferta Janusza Palikota, postawił dwa warunki

Janusz Palikot chce kupić browar w Leżajsku

Palikot zaproponował także, by gmina Leżajsk dołączyła do grupy udziałowców w nowym projekcie, "w celu zapewnienia kontroli nad przyszłym rozwojem browaru".

"Zaproponowaliśmy Leżajskowi dołączenie do grona udziałowców, by zabezpieczyć interesy lokalnej społeczności w nowym projekcie. Podkreślam, że nie chodzi o pieniądze, bo je pozyskamy na taki projekt" - zapewnił.

Grupa Żywiec o przyczynach decyzji

"Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudny moment dla naszych pracowników i społeczności w Leżajsku. Jesteśmy dumni z naszych tradycji piwowarskich i utrzymamy markę Leżajsk w naszym portfolio. Zmiana, którą ogłaszamy, jest jednak niezbędna, abyśmy jako Grupa mogli się adaptować do zmieniających się warunków rynkowych i budować silną firmę na przyszłość" - wskazywał Amor.

Rozmowy z samorządem

W połowie lutego br. informowaliśmy o spotkaniu przedstawicieli Grupy Żywiec, związkowców oraz lokalnych władz. Gmina chciałaby, by zakład w rękach innego inwestora nadal zajmował się produkcją piwa. Jak informował TVN24 wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobajko, negocjacje utrudnia fakt, że dotychczasowy właściciel browaru nie chce, by działalność piwowarska była w tym miejscu kontynuowana.

- Gmina przede wszystkim sprzeciwia się likwidacji browaru. Natomiast złożyliśmy propozycję koordynacji działań, które mają doprowadzić do tego, by nowy podmiot przejął w przyszłości browar. Potrzeba na to czasu. Prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami, które mogłyby zainwestować. Grupa Żywiec stawia jednak warunek, by nie można było tu produkować piwa, co dla wielu jest nie do przyjęcia - mówił wójt w rozmowie z TVN24 w połowie lutego.