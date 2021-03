Leżaczki i przewijaki pod lupą Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa wykryła nieprawidłowości w co piątej partii leżaczków i przewijaków dla dzieci - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czwartym kwartale minionego roku skontrolowano ponad 100 modeli takich produktów.

Inspekcja Handlowa nie miała zastrzeżeń co do bezpieczeństwa leżaczków, ale jeden przewijak miał niewłaściwą konstrukcję barierek, co może stanowić zagrożenie dla dziecka.