Lex TVN. Wojciech Kostrzewa: wolny rynek i wolne media to dwa płuca

Projekt ustawy nazywany lex TVN budzi sprzeciw między innymi przedstawicieli środowisk przedsiębiorców. - To, co próbuje zrobić w tej chwili ustawodawca - mam nadzieję, że na próbach się skończy - uderza w święte prawo własności - powiedział w piątek w TVN24 Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Jak zauważył, "niestabilność prawna i niepewność otoczenia, w którym funkcjonujemy, prowadzi do tego, iż inwestycje są ograniczane bądź nie rosną tak szybko, jak mogłyby rosnąć".

Według PRB zapisy projektu "wymierzone są w jeden konkretny podmiot - nie podpada pod nie żadna inna firma działająca na polskim rynku". "TVN to stacja telewizyjna, która od lat pozostaje obiektem ataków ze strony działaczy PiS – insynuacji, teorii spiskowych, a nawet otwartego bojkotu" - zwrócono uwagę. W stanowisku zaapelowano do decydentów o podjęcie działań "zmierzających do zablokowania realizacji tego skandalicznego projektu".

Lex TVN. Wojciech Kostrzewa komentuje

- To, co próbuje zrobić w tej chwili ustawodawca - mam nadzieję, że na próbach się skończy - uderza w święte prawo własności. To może doprowadzić do wywłaszczenia dzisiejszych właścicieli stacji TVN, a jeżeli byłoby to możliwe w sytuacji, w której właścicielem jest gigantyczny koncern medialny z kraju naszego sojusznika, to proszę sobie wyobrazić, co mogłoby się zdarzyć ze średniej wielkości polską firmą, która na przykład nie spodoba się jakiemuś lokalnemu przedstawicielowi partii rządzącej - zwracał uwagę.