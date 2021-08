"Jak Krajowa Rada zmieniła zdanie w sprawie TVN". "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do opinii prawnej

"DGP" dotarł do opinii w sprawie sprzedaży udziałów w spółce mającej polską koncesję RTV, które sporządziło w styczniu i lutym 2015 roku biuro prawne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT analizowała wtedy przejęcie TVN przez amerykańską spółkę Scripps Networks Interactive. "Nabywcą była spółka zarejestrowana w UE i to regulatorowi wystarczyło" – wskazuje gazeta.

Gazeta zwraca jednak uwagę, że w praktyce żadne głosowanie rady nie przyniosło rozstrzygnięcia "z powodu nagłych wątpliwości co do kraju pochodzenia koncesjonariusza". Dodatkowo dziennik przypomina, że działająca w tym samym składzie co dzisiaj KRRiT niespełna rok temu odnowiła koncesję naziemnego kanału TTV, którego bezpośrednim koncesjonariuszem jest należąca do TVN spółka Stavka.