Gowin o lex TVN: ustawa w interesie Polski wymaga korekty

- W obecnym kształcie Porozumienie tej ustawy nie poprze i mam nadzieję, że wypracujemy tutaj kompromis - podkreślił szef MRPiT. Porozumienie proponuje, by do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłączonych z limitu 49 procent, dodać państwa OECD, do których należą m.in. Stany Zjednoczone. - Moim zdaniem w tym kształcie, to jest projekt szkodliwy, potrzebna jest korekta. Liczę też na współpracę ponad podziałami obóz rządowy - opozycja. Liczę, że moją poprawkę poprą i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, i parlamentarzyści opozycji - mówił Gowin. Wskazywał, że chodzi o "zasadę pluralizmu mediów i wolności gospodarczej".