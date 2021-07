Lex TVN. Apel Polskiej Rady Biznesu o zablokowanie uchwalenia ustawy

Polska Rada Biznesu apeluje o zablokowanie uchwalenia projektu lex TVN. "Partia rządząca demokratycznym krajem postanowiła wykorzystać procedury legislacyjne do eliminacji niewygodnego przeciwnika, który nie boi się krytykować władzy i patrzeć jej na ręce" - oceniła organizacja.

Lex TVN

Według PRB zapisy projektu "wymierzone są w jeden konkretny podmiot - nie podpada pod nie żadna inna firma działająca na polskim rynku". "TVN to stacja telewizyjna, która od lat pozostaje obiektem ataków ze strony działaczy PiS – insynuacji, teorii spiskowych, a nawet otwartego bojkotu. Po werbalnej nagonce nadeszła teraz realna groźba odebrania koncesji" - zwrócono uwagę.

Jak podkreślono w apelu, "w tym momencie nie chodzi już jedynie o paranoję i małostkowość polityków". "Partia rządząca demokratycznym krajem postanowiła wykorzystać procedury legislacyjne do eliminacji niewygodnego przeciwnika, który nie boi się krytykować władzy i patrzeć jej na ręce. Telewizji informacyjnej, która jest jednym z najchętniej oglądanych w Polsce kanałów i stanowi przeciwwagę dla TVP, która zarzuciła misję telewizji publicznej i stała się tubą propagandową jednej partii" - oceniła Polska Rada Biznesu.

Według organizacji twórcy projektu "zmierzają do odebrania Polakom jednego z najważniejszych osiągnięć walki opozycji demokratycznej z aparatem PRL – wolnych i niezależnych mediów". "Cel ich operacji jest jasny: chodzi o ograniczenie niekontrolowanych przez władzę obiegów informacji" - dodano.

Koncesja dla TVN24

PRB zwróciła uwagę, że "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwlekając od 17 miesięcy z przedłużeniem wygasającej we wrześniu koncesji TVN24, działa bardziej jak dawny Główny Urząd Kontroli Prasy niż praworządna instytucja". "Odmowa przedłużenia koncesji nie ma żadnej podstawy prawnej. Działaniom KRRiT towarzyszy groźba faktycznego wywłaszczenia obecnych właścicieli TVN" - napisano.

Polska Rada Biznesu wskazała w apelu, że "przewidywane konsekwencje to zarówno klęska wizerunkowa, jak i utrata zaufania w relacjach gospodarczych, a tym samym kolejny spadek polskich i zagranicznych inwestycji prywatnych". Zdaniem autorów apelu "twórcy projektu 'ustawy anty-TVN' w ferworze walki politycznej najwyraźniej nie zadali sobie pytań o społeczne i gospodarcze konsekwencje swojej inicjatywy".

Organizacja zaapelowała jednak "do wszystkich decydentów zdolnych do takiej refleksji, aby natychmiast podjęli działania zmierzające do zablokowania realizacji tego skandalicznego projektu".