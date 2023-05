"Pewien potworek prawny". Prezes Polskiej Rady Biznesu krytycznie o "lex Tusk"

"Pewien potworek prawny"

- Straszne jest to, że odrzucamy wszelkie zasady tworzenia prawa i funkcjonowania systemu, którymi Europa szczyciła się od czasów rzymskich. Instancyjność, prawo do obrony, które jest jednym z najważniejszych elementów instytucji prawa rzymskiego, które funkcjonowało w Europie przez dwa tysiąclecia - powiedział.

Prezes powiedział, że w wyniku chaosu prawnego biznes część inwestycji być może "będzie musiał dywersyfikować" i tym samym częściowo przenosić do innych państw unijnych. - Być może one mają trochę wyższe podatki, ale jest tam za to stabilność. Politykom nie przyjdzie do głowy tworzenie takich potworków - ocenił.