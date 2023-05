Kolejna osoba rezygnuje po podpisaniu "lex Tusk". "Ta ustawa burzy porządek w demokratycznym państwie"

czytaj dalej

Grupa Tauron w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1,036 miliarda złotych. Dla porównania w analogicznym okresie przed rokiem było to 901 milionów złotych. Oznacza to wzrost o 15 procent rok do roku - wynika z raportu opublikowanego we wtorek.