W poniedziałek wysłuchanie publiczne w sprawie lex pilot

W poniedziałek w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu zwanego lex pilot. Większość organizacji wybiera się do Sejmu ze stanowiskiem, żeby natychmiast zastopować dalsze prace nad lex pilot, ponieważ one są zdecydowanie antykonsumenckie, co więcej nawet antyobywatelskie - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.

Chodzi o projekt Prawa komunikacji elektronicznej i związanych z nim ustaw. Jeden z proponowanych zapisów ustala kolejność kanałów programów telewizyjnych na pilocie, tak że na pięciu pierwszych miejscach znalazłyby się kanały telewizji rządowej.

- W poniedziałek do Sejmu wybiera się większość organizacji ze stanowiskiem, żeby natychmiast zastopować dalsze prace nad lex pilot, ponieważ one są zdecydowanie antykonsumenckie, co więcej nawet antyobywatelskie w związku z czym nie mają prawa dalej się wydarzać - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.

Jak oceniła, "proces legislacji nie odbywa się tak jak w cywilizowanym, demokratycznym kraju powinien się odbywać". - Nie robi się takich wrzutek za pięć dwunasta. Wrzutek, które naprawdę wywrócą rynek telewizji do góry nogami. Dlaczego konsument, obywatel ma mieć kanały narzucone z góry i ma mieć ograniczany dostęp do różnorodności informacji. Tak nie powinno być - wskazywała Plencler, dodając, że "nie ma innych beneficjentów tej zmiany poza telewizją rządową".

Wysłuchanie publiczne w sprawie lex pilot

12 stycznia br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej i przepisów wprowadzających ustawę Prawo komunikacji elektronicznej, zwanego lex pilot. Podczas dyskusji złożono wnioski o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do sejmowej komisji kultury i środków przekazu oraz wnioski o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Wnioski te były głosowane 3 lutego. Oba zostały odrzucone.

Projekt po tym trafił do prac w sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. W trakcie obrad tej komisji 6 lutego jej szef Jan Grabiec (PO) poddał pod głosowanie wniosek formalny w sprawie podjęcia uchwały o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego w sprawie przepisów.

Głosowało wszystkich 18 członków komisji. "Za" zagłosowało dziewięciu posłów, przeciwko było dziewięciu innych. Wniosek na początku nie został przyjęty.

Po głosowaniu głos zabrał przedstawiciel biura legislacyjnego. - Wniosek o wysłuchanie publiczne jest wnioskiem o charakterze proceduralnym, w związku z tym, zgodnie z artykułem 163a ustęp drugi Regulaminu Sejmu, w przypadku głosowania nad takim wnioskiem równą liczbą głosów, rozstrzyga głos prowadzącego obrady, jeżeli nie wstrzymał się od głosu - przypomniał.

Po tym oświadczeniu Grabiec potwierdził, że był "za" przyjęciem wniosku, w związku z tym został on przyjęty. Wysłuchanie publiczne odbędzie się w poniedziałek, 6 marca.

Lex pilot

Rządowy projekt wprowadza zmiany w obowiązującej zasadzie "must carry, must offer". Zgodnie z nią do tej pory na liście kanałów obowiązkowych oferowanych przez płatnych operatorów były kanały telewizji rządowej i stacje komercyjne, w tym np. TVN. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, z obowiązkowej listy kanały komercyjne wypadną. Zostaną TVP1, TVP2, TVP3 oraz dodatkowo pojawią się TVP Info i TVP Kultura.

