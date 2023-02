Członek KRRiT o lex pilot: magiczna wiara, że pierwsze miejsca na liście wyborczej są "biorące"

Prof. Kowalski o postępowania w sprawie reportażu "Siła kłamstwa"

- Mój wniosek nie został przyjęty. Rzeczywiście jest tak, że przewodniczący może sam taką karę nałożyć, jeżeli uzna to za stosowne. Natomiast gdyby powstała uchwała Rady, to wówczas ona go zobowiązuje. Jeżeli Rada postanowiłaby, że umarzamy postępowanie, to przewodniczący nie może postąpić wbrew uchwale Rady. Musi zaakceptować uchwałę i umorzyć postępowanie. Najwyraźniej nie chciał, aby taka uchwała została podjęta, czyli zmierza w moim przekonaniu do nałożenia kary. Co więcej, mam takie przekonanie, że nie udałoby się również przyjąć uchwały o nałożenie kary. W Radzie nie ma jedności w tej sprawie i nie ma większości, która pozwalałaby mu to przeprowadzić w drodze uchwały - powiedział.