Stanowisko RMF FM w sprawie przedłużenia koncesji TVN24

Zwracamy się z apelem do właściwych instytucji państwowych o przedłużenie koncesji stacji TVN24 - napisało RMF FM w stanowisku. Radio wytłumaczyło, że teraz wspiera telewizję, bo 20 lat temu musiało zwolnić prawie 200 osób z powodu nagłej zmiany warunków koncesji.

Lex anty-TVN - stanowisko RFM w sprawie przedłużenia koncesji TVN24

"Próby podjęcia przez rządzących zmiany prawa dotyczącego trwającej procedury odnowienia koncesji dla jakiegokolwiek nadawcy uznajemy za niedopuszczalne i bezprawne. Zwracamy uwagę, że to oczywista zmiana reguł w czasie już trwającego procesu" - podkreśliło radio.

Według RMF FM "sytuacja, w której znalazła się stacja TVN24, może prowadzić do wniosku, że w ten sposób będzie niszczona wolność mediów w naszym kraju".

Radio RMF FM solidaryzuje się z TVN24

"Naszą zawodową rolą jest rzetelne informowanie odbiorców, wspieranie i pomaganie im w trudnych chwilach. To właśnie robimy, i chcemy robić nadal w sposób nieskrępowany niczym poza znanym, stabilnym i realizującym wartości demokratyczne prawem. Chcemy, by taką samą możliwość mieli nasi koledzy ze stacji TVN24 i wszystkich innych redakcji w Polsce" - napisało radio.

Lex anty-TVN

Na początku lipca grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła projekt 27 lipca i przesłała go do dalszych prac.