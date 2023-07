"Oni się zachowują tak, jakby pieniądze Polaków były ich pieniędzmi"

- To jest czysty PRL i tu mam wspomnienia osobiste: gdy byłem wicepremierem i ministrem finansów w 1989 roku. Odziedziczyłem bardzo podobną sytuację, kompletnie rozbite finanse publiczne, bo było kilkadziesiąt, tak jak teraz, specjalnych funduszy. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy, to było ich scalenie - mówił w TVN24 Balcerowicz.

Wyjaśnił, że chodziło o to, by "ludzie wiedzieli, eksperci wiedzieli, jaki jest stan finansów". - Zresztą tego się nie da ukryć, bo to, że płacimy rekordowo wysokie odsetki zaciągniętego przez PiS kosztem Polaków długu, no to jest świadectwo - podkreślił.