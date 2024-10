Leroy Merlin wycofuje produkt. Ostrzeżenie

czytaj dalej

Od 30 października zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ceł na chińskie samochody elektryczne. Oznacza to, że wysokość opłat za przewóz tamtejszych elektryków wyniesie od 7,8 do nawet 35,3 procent. Powodem nałożenia ceł jest dofinansowywanie produkcji samochodów przez chiński rząd, co sprawia, że mogą być one sprzedawane po zaniżonych cenach.