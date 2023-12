"Ryzyko pożaru". Producent elektroniki ostrzega

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że polski oddział Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. zgłosił problem z power bankiem do laptopów USB-C Lenovo (20,000 mAh). Istnieje ryzyko poluzowania się wewnętrznych śrub, co w konsekwencji może skutkować pożarem urządzenia.

"Przedsiębiorca Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że wewnętrzne śruby power banku do laptopów USB-C Lenovo (20,000 mAh) mogą się poluzować, powodując zwarcie i przegrzanie akumulatora litowo-jonowego, co stwarza ryzyko pożaru" - podaje UOKiK .

Jak czytamy na stronie producenta firma "we współpracy z amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) i w interesie bezpieczeństwa publicznego Lenovo dobrowolnie wycofuje niektóre zasilacze do laptopów Lenovo USB -C".