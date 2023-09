Lek przeciwbólowy wycofany ze sprzedaży. "Nie spełnia wymagań jakościowych"

Powód wycofania Benleku z obrotu

Benlek został po raz pierwszy wprowadzony do sprzedaży 12 stycznia 2023 roku.

Decyzją z 6 marca GIF nakazał "podmiotowi odpowiedzialnemu przekazanie produktu leczniczego do badań jakościowych do Narodowego Instytutu Leków".

"18 sierpnia 2023 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na przekazanej przez podmiot odpowiedzialny próbie produktu leczniczego (pochodzącej z serii numer 0321222, termin ważności 11.2025), w którym wskazane zostało, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru Czystość chromatograficzna tiaminy chlorowodorku" - czytamy w uzasadnieniu do decyzji.

GIF zwrócił się następnie do podmiotu odpowiedzialnego za lek do ustosunkowania się do wyników. W wyjaśnieniach, które złożyła firma, nie podważono wyników badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków. W efekcie GIF zdecydował się na wycofanie Benleku z obrotu.